Почти 13 тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

Опасные насекомые орудуют на всей территории Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 6 сентября зарегистрировано 12 тысяч 728 обращений жителей области в муниципальных образованиях, пострадавших от присасывания клеща. Неделю назад пострадавших было 12 тысяч 516.

Среди обратившихся 3 тысячи 258 детей (было 3 тысячи187).

Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 196 человек (было 190)

По результатам исследований клещей, доставленных южноуральцами в медицинские учреждения в текущем году, инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 0,9%, возбудителями клещевого боррелиоза – 26,9%, моноцитарного эрлихиоза – 2,2%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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