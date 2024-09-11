Челябинские таможенники вернули в Казахстан 80 тонн арбузов и дынь из-за подложных документов

80 тонн бахчевых с фиктивными документами таможенники вернули в Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, на границе с Казахстаном челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии арбузов и дынь. Грузовые фуры с продукцией направлялись в адрес московского и екатеринбургского получателей.

Однако при проверке товаросопроводительных документов в пункте пропуска Бугристое оказалось, что столичный предприниматель, к которому якобы следовали 20 тонн арбузов и почти 20 тонн дынь, даже не знает об этих поставках. А остальные 40 тонн дынь и вовсе ехали к грузополучателю, прекратившему коммерческую деятельность.

«В августе мы наблюдаем значительное увеличение количества поставок товаров в адрес недействующих или не занимающихся международной торговлей лиц, что ставит под сомнение законность сделок», – рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Всего же за 8 месяцев текущего года мобильные группы таможни выявили 357 нарушений при перемещении товаров через российско-казахстанскую границу, где каждое шестое – поставка по фиктивным документам. По всем таким фактам рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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