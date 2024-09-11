Жительница Челябинской области десять лет получала пенсию умершей матери

В Магнитогорске будут судить жительницу пригорода, забывшую сообщить о смерти матери в пенсионный фонд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска направили уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Верхнеуральского района, совершившей мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

В 2013 году женщина, которая живет в поселке Смеловский Верхнеуральского района, похоронила свою мать-инвалида. Родственница незадолго до смерти переехала жить к дочери из Иркутской области, не уведомив об этом управление пенсионного фонда.

После смерти матери женщина не сообщила об этом ни в отдел ЗАГС, ни в пенсионный фонд. Свидетельство о смерти она также не оформляла. И больше десяти лет, используя паспорт матери и банковскую карту, получала за нее пенсию и прочие социальные выплаты.

О том, что пенсию получает другой человек, в ПФР узнали лишь в ноябре 2023 года, когда сотрудница банка, куда пришла уралочка, заметила, что женщина явно моложе 75-летнего возраста, указанного в предъявленном ею паспорте. После этого мнимую пенсионерку задержала полиция. К этому времени она успела получить из пенсионного фонда и потратить около 2 миллионов рублей.

Впрочем, уголовного наказания женщина избежит. В ходе следствия выяснилось, что она страдает психическим расстройством и не могла отдавать отчет в своих действиях.

️Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для применения принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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