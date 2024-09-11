В суд Копейска направили дело об убийстве из-за хлопнувшей двери

В Копейске местный житель ответит в суде за убийство соседа по подъезду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Трагедия произошла в апреле 2024 года в подъезде дома на улице Никитина. Тогда двое нетрезвых соседей поссорились из-за того, один из мужчин громко хлопнул входной дверью подъезда.

Замечания соседа хлопнувшему дверью не понравились, и он достал нож, пригрозив расправиться с противником. Но был слишком пьян. Второй копейчанин, так же не слишком трезвый, сумел выбить нож ногой и уронить оппонента на пол. После чего пошел в свою квартиру, взял нож и, вернувшись, не меньше трех раз ударил соседа в грудь.

Впрочем, это было не первое проявление агрессивности южноуральца. Еще в ноябре 2023 года он получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Так что смертельные разборки с соседом мужчина устроил в период условного срока.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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