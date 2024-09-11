В Челябинске на несколько часов задержали вылет самолета в Сургут

Пассажиры не смогли вовремя вылететь из Челябинска в Сургут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сегодня, 11 сентября, в аэропорту Челябинска задержан к вылету рейс №260 по маршруту Челябинск – Сургут авиакомпании «ЮТэйр».

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. По информации онлайн-табло аэропорта, самолет из Сургута должен был прибыть сегодня в 12:40. Однако на данный момент его прилет ожидается только в 17:30. Соответственно время вылета с предусмотренного расписанием 13:40 перенесено на 18:50.

Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров рейса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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