Челябинскому студенту откусили ухо из-за разбитого сердца

Челябинскому студенту откусили ухо из-за татуировки на лице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Парковый. Компания молодых людей зашла в пивной магазин на улице Бейвеля около 1 часа ночи. В магазине было несколько покупателей. Одному из них не понравилась татуировка в виде разбитого сердца на лице у 19-летнего студента. Он начал оскорблять молодого человека, а потом и избивать.

Конфликт выплеснулся на улицу, и там нападавший – довольно крупный мужчина – откусил своей жертве часть уха. Но и на этом не остановился: по словам очевидцев, он еще некоторое время гонялся за студентом и грозился отгрызть второе ухо.

Пострадавшего госпитализировали: в больнице ему поставили диагноз «Частичная травматическая ампутация хряща правого уха».

Челябинца, вообразившего себя Майком Тайсоном, ищет полиция.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube