Челябинской области нашли временного министра экологии

Глава Южного Урала назначил и.о. регионального минэкологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, исполняющим обязанности главы природоохранного ведомства назначен первый замминистра экологии региона Игорь Гилев.

Соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал сегодня, 11 сентября.

Напомним, 10 сентября в отставку ушел прежний министр экологии Сергей Лихачев

Игорь Гилев родился в Норильске, где и начинал свой трудовой путь. Работал также в Москве, Красноярске, занимая руководящие посты на промышленных предприятиях, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Должность первого заместителя министра экологии Челябинской области Игорь Гилев занял в марте 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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