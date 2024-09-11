Фильм, посвященный уральскому поэту, остался без прокатного удостоверения

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения антибайопику «Рыжий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фильм «Рыжий» режиссера Семена Серзина не выйдет в прокат 12 сентября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале кинокомпания «Пионер».

«Фильму отказано в выдаче прокатного удостоверения», – уточнили представители компании.

В Минкультуры РФ отказ подтвердили. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, чиновники объяснили это, сославшись на подпункт «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, говорящий о возможности непредоставления прокатного удостоверения «в иных определенных федеральными законами случаях».

Ряд телеграм-каналов отмечает, что подобное развитие событий стало неожиданностью для культурной тусовки. Вместе с тем, они указывают на некоторые «странности», предшествовавшие отказу в выдаче прокатного удостоверения. Так, в сентябре текущего года был запущен целые ряд «предпремьерных показов» фильма в Москве и Санкт-Петербурге.

Все они проходили еще до получения прокатного удостоверения, при этом на некоторые из них продавали билеты. Что является нарушением российского законодательства.

Теперь выход фильма в прокат не состоится. Не будет он показан и в Челябинске, где должен был демонстрироваться в рамках запланированного на конец сентября литературного форума #РыжийФест.

Фестиваль должен был пройти под знаком двух юбилеев – 50-летия со дня рождения Бориса Рыжего и 15-летия самого фестиваля, названного в честь поэта.

Напомним, Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году. В 1980 переехал с родителями в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь он и прожил свою недолгую жизнь.

Стихи начал писать в 14 лет. Впервые опубликовал их в 1992 году. Печатался в ведущих литературных журналах: «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион» и др. Признан многими собратьями по цеху самым талантливым и ярким поэтом своего поколения. Трагически ушел из жизни в 2001 году, не дожив до 27 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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