Фильм, посвященный уральскому поэту, остался без прокатного удостоверения

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения антибайопику «Рыжий».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», фильм «Рыжий» режиссера Семена Серзина не выйдет в прокат 12 сентября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале кинокомпания «Пионер».
«Фильму отказано в выдаче прокатного удостоверения», – уточнили представители компании.
В Минкультуры РФ отказ подтвердили. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, чиновники объяснили это, сославшись на подпункт «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, говорящий о возможности непредоставления прокатного удостоверения «в иных определенных федеральными законами случаях».
Ряд телеграм-каналов отмечает, что подобное развитие событий стало неожиданностью для культурной тусовки. Вместе с тем, они указывают на некоторые «странности», предшествовавшие отказу в выдаче прокатного удостоверения. Так, в сентябре текущего года был запущен целые ряд «предпремьерных показов» фильма в Москве и Санкт-Петербурге.
Все они проходили еще до получения прокатного удостоверения, при этом на некоторые из них продавали билеты. Что является нарушением российского законодательства.
Теперь выход фильма в прокат не состоится. Не будет он показан и в Челябинске, где должен был демонстрироваться в рамках запланированного на конец сентября литературного форума #РыжийФест.
Фестиваль должен был пройти под знаком двух юбилеев – 50-летия со дня рождения Бориса Рыжего и 15-летия самого фестиваля, названного в честь поэта.
Напомним, Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году. В 1980 переехал с родителями в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь он и прожил свою недолгую жизнь.
Стихи начал писать в 14 лет. Впервые опубликовал их в 1992 году. Печатался в ведущих литературных журналах: «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион» и др. Признан многими собратьями по цеху самым талантливым и ярким поэтом своего поколения. Трагически ушел из жизни в 2001 году, не дожив до 27 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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