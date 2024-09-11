Госэкспертиза разрешила построить в Челябинске логистический центр

В Челябинске появится логистический центр – его построят на улице Черкасской, рядом с торговым комплексом «КС». Госэкспертиза выдала положительное заключение.

Как передает корреспондент РИА РИА «Новый День», появление первого объекта на этой территории – того самого комплекса «КС» – сопровождалось большим скандалом. Группа юристов и общественников заявила, что ТК возводится незаконно и его существование окончательно погубит реку Миасс.

В Арбитражный суд Челябинской области был подан иск о защите экологических прав челябинцев. Судья согласилась с доводами истцов и постановила снести только что возведенное здание. Однако уже на следующий день после решения арбитражного суда госкомиссия подписала акт о приеме объекта в эксплуатацию, и гипермаркет открыли для посетителей.

Однако через неделю после открытия ТК апелляционная коллегия областного суда оставила без удовлетворения жалобу юристов фирмы «СтройСвязьУрал-1» на решение арбитражного суда о закрытии магазина на улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска, обязав застройщика снести комплекс и рекультивировать землю.

С тех пор прошло 20 лет, «КС» продолжает работать, рядом появилось еще несколько объектов. И вот теперь начинается строительство логистического центра общей площадью свыше 44 тысяч квадратных метров.

О проблемах реки Миасс речи не идет.

Челябинск, Павел Зварзин

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