В Челябинске автобусный маршрут вернули на улицу, ранее закрытую из-за строительства линии метротрамвая

Автобус №33 в Челябинске вернулся на прежнюю трассу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», после открытия движения транспорт снова проезжает по улице Овчинникова.

Напомним, с декабря 2023 года в связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова по Доватора и Цеховой с заездом на Привокзальную площадь.

Движение планировалось возобновить 1 июля. Однако позднее сроки работ увеличили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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