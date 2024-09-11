В Челябинске автобусный маршрут вернули на улицу, ранее закрытую из-за строительства линии метротрамвая

Автобус №33 в Челябинске вернулся на прежнюю трассу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», после открытия движения транспорт снова проезжает по улице Овчинникова.
Напомним, с декабря 2023 года в связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова по Доватора и Цеховой с заездом на Привокзальную площадь.
Движение планировалось возобновить 1 июля. Однако позднее сроки работ увеличили.
Челябинск, Виктор Елисеев
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