В Челябинской области выставили на продажу месторождение золота

В Челябинской области выставили на продажу месторождение золота – соответствующее объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продавец заявляет, что в недрах участка, разработка которого должна начаться до конца текущего года, есть не менее 160 кг драгоценного металла.

Приобрести эту «золотую жилу» предлагается менее чем за 300 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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