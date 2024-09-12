12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12.09.2024, четверг

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Росгвардия всегда на страже!» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

14:00 Челябинск – Праздничная акция «С Днем города!» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Краеведческие чтения «Литературные прогулки по Челябинску с детскими писателями» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

14:00 Челябинск – Познавательный час «Челябинск – мой город» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:40 Челябинск – Игра «Мой Челябинск» от Центра историко-культурного наследия Челябинска (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)

18:00 Челябинск – Бесплатная экскурсия по городу «Улица Болотная: рассказ об истории улицы Красная» (встреча возле памятника «Орленок» на Алом Поле)

18:00 Челябинск – Встреча английского разговорного клуба «Speek Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

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