«Кешбэк от Минздрава»: мошенники придумали новую схему развода россиян

Аферисты придумали новый способ мошенничества через «приложение Минздрава».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-мошенники придумали еще одну схему, позволяющую получить доступ к банковскому счету россиян. Об этом сообщает телеграм-канал «Весник Киберполиции России».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками поликлиник, и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если собеседники недавно проходили медицинские обследования. Аферисты уверяют, что таким образом можно будет получить кешбэк.

️После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и в результате получают доступ к банковской карте.

«В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений», – отмечают киберполицейские. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале Госуслуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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