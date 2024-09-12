В южноуральском Троицке квартира провалилась в подвал

В южноуральском поселке рухнул пол в трехэтажке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью 11 сентября в многоквартирном доме №37 по улице Интернациональной в поселке Гончарка, расположенном на территории Троицка в Челябинской области.

В одной из квартир произошло обрушение плиты перекрытия между первым этажом и подвалом, сообщает местная газета «Вперед».

Перед обрушением 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены ходят ходуном. «Буквально за несколько минут до того, как все рухнуло, пожилую троичанку забрала дочь. К счастью, никто не пострадал. Сегодня на месте ЧП работают оперативные службы, МЧС, представители администрации», – рассказали представители издания.

Трехэтажный кирпичный дом был построен в 1968 году. Причин обрушения выясняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube