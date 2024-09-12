В Челябинской области суд вынес приговор самарцу, выманивавшему у пенсионеров деньги

Житель Самарской области осужден за попытку обмануть пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал ранее судимого жителя Самарской области виновным в покушении на мошенничество.

В суде установлено, что с 13 по 16 октября 2023 года мужчина звонил из Самарской области жителям Трехгорного. Представляясь следователем, он сообщал, что их родственники стали виновниками ДТП, но у них еще есть возможность избежать уголовной ответственности. Для этого нужно перевести на банковскую карту от 200 тысяч до 240 тысяч рублей.

Аферист пытался обработать семерых жителей Трехгорного, но ни один из них не поддался на уговоры. В большинстве случаев южноуральцы сами прекращали разговор, хотя иногда вмешивались их родственники.

Суд приговорил незадачливого мошенника к 4 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 10 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube