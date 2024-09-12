Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос с начала года на 11,6%

В Челябинской области снизились темпы роста оборота в рознице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот розничной торговли на Южном Урале за январь – июль 2024 года вырос на 11,6%, составив 588,0 миллиарда рублей.

По динамике роста розницы область заняла третье место среди регионов географического Урала. Впереди оказались Башкирия (+12,0%) и Удмуртия (+11,7%).

Кроме этого, Челябинская область находится на первом месте среди уральцев по динамике оборота непродовольственных товаров. За январь-июль 2024 года прирост по данному показателю составил +13,9% относительно аналогичного значения 2023 года. На втором месте по данному показателю находится Удмуртия (+13,1%), на третьем – Тюменская область (+12,9%).

Следует отметить некоторый спад показателей Южного Урала по сравнению с первым полугодием 2024 года, когда регион занял первое место рейтинга с динамикой в 12,2% в целом по рознице и 15,1% по непродовольственным товарам.

Однако по итогам прошлого года Челябинская область также находилась на третьем месте (+10,3%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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