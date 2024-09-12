В Челябинской области начинается отопительный сезон

В Челябинской области обещают включить отопление уже в сентябре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Саткинского района, отопительный сезон в муниципалитете начнется 23 сентября.

«Решение о начале отопительного сезона администрацией Саткинского района принято, исходя из прогнозируемых погодных условий. Напомним, для запуска отопления среднесуточная температура должна быть +8 градусов по Цельсию или ниже на протяжении пяти дней подряд», – отметили представители районных властей.

В случае, если такие показатели будут достигнуты раньше, запуск котельных также произойдет раньше, заверили в администрации. К настоящему моменту все котельные, системы и сети прошли подготовку к зиме и могут быть запущены в работу.

Решение о начале отопительного сезона в поселениях также принимается администрациями поселений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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