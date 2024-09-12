В одном из детских садов Южного Урала замерзают воспитанники

Жители поселка Полевой заявили, что их дети замерзают в детском саду. Свое обращение они разместили в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о МДОУ №118.

«Дайте указание включить отопление, – пишут авторы обращения. – Дети замерзают: в группах 15-16 градусов – в частности, где находятся малыши 2-3 лет. Обогреватели включать запрещено, так как проводка не выдерживает».

Официального ответа на это обращение пока не последовало.

Челябинск, Софья Артемьева

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