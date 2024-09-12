Температура на Южном Урале опустится ниже нуля

Синоптики предупредили южноуральцев о ночных заморозках.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, заморозки в регионе ожидаются в ближайшие две ночи.

В пятницу, 14 сентября, синоптики обещают небольшую облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. В ночные часы в некоторых районах столбик термометра может опуститься до отметки -2 градуса по Цельсию, на остальной территории Южного Урала будет +2, +7 градусов. Днем потеплеет до 17-22 градусов выше нуля.

В ночь на субботу температура воздуха будет +5, +10 градусов, в горах и низинах – до 0. Днем ожидается 18-23 градуса тепла.

В воскресенье, 15 сентября, ночью потеплеет до 6-11 градусов тепла. Днем синоптики обещают +18, +23 градуса.

В Челябинске ближайшей ночью ожидается 5-7 градусов выше нуля, в следующие две ночи потеплеет до +8, +10 градусов. Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. В последний день недели чуть похолодает – до 18-20 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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