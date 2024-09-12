Ход конем и хук слева: в Челябинске пройдет финал Кубка России по шахбоксу

В Челябинске сразятся лучшие шахбоксеры России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 19 по 22 сентября в южноуральской столице состоится финал Кубка России по шахбоксу.

Квалификационные поединки пройдут 20 и 21 сентября в Центре «Шах и раунд» (ул. Сони Кривой, 62).

22 сентября в Конгресс-холле (пр. Ленина, 35) в 17:00 состоится Гала-финал Кубка России.

Шахбокс- гибридный вид спорта, появившийся в 2003 году и объединивший шахматный и боксерский поединки. Бой состоит из 11 чередующихся раундов (нечетные – «быстрые шахматы», раунд длится 4 минуты, четные – бокс, 3 минуты).

Победу в матче одерживает спортсмен, отправивший соперника в нокаут или технический нокаут, либо поставивший ему мат. Также поединок прекращается досрочно, если один из игроков сдает шахматную партию или допускает просрочку шахматного времени. В остальных случаях победителя определяют арбитры.

Как рассказали в Федерации шахбокса Челябинской области, финал Кубка России будет проходить в преддверии мирового первенства и является квалификационным отборочным турниром в национальную сборную для участия в 6-м чемпионате мира по шахбоксу WCBO, который состоится в Армении уже в октябре.

В соревнованиях примут участие сильнейшие шахбоксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Псковской, Челябинской областей, Башкирии, Татарстана, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа.

В двух главных поединках, которые также пройдут 22 сентября, за пояс Чемпиона России по шахбоксу сразятся лучшие челябинские шахбоксеры – Амина Ахмадулина (чемпионка мира 2023 года, серебряный призер чемпионата мира – 2024, трехкратная чемпионка России, двукратный победитель Кубка России) и Артем Слдоян (серебряный призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов, пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России, победитель международного Гран-при по шахбоксу 2023 года). Соперницей Амины будет Екатерина Петручкова из Санкт-Петербурга (чемпионка мира 2024 года, двукратная чемпионка России, победитель Кубка России), соперником Артема станет Александр Смирнов из Рязани (серебряный призер чемпионата мира 2022 года, двукратный чемпион России, финалист чемпионата России 2024 года, победитель международного Гран-при по шахбоксу 2024 года).

Челябинск, Виктор Елисеев

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