На кресло мэра Троицка претендуют два кандидата

Депутаты южноуральского Троицка выберут главу города из двух претендентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Троицка, сегодня, 12 сентября, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы города определилась с кандидатами на пост градоначальника.

Напомним, об участии в конкурсе заявили восемь кандидатов: глава Еманжелинска Дмитрий Гатов, депутат городского собрания Альберт Гильманов, предприниматели Дмитрий Крашенинников, Григорий Сиваков, Иван Шарипов, бывший руководитель следственного отдела СКР по Троицку Александр Лапков, юрист Олесь Мрувчинский и начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов. Однако Альберт Гильманов отказался от борьбы.

В итоге выбирать комиссии пришлось из семи претендентов. «По итогам конкурса максимальное количество баллов набрали Дмитрий Гатов и Александр Сатьянов», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Из них и предстоит выбрать главу города в ходе заседания собрания депутатов Троицка 17 сентября.

Напомним, глава Троицка Александр Виноградов был отстранен от исполнения обязанностей после того, как его задержали по подозрению в получении взятки.

Следователи считают, что один из предпринимателей передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей, чтобы без проблем получить разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

В мае текущего года в расследовании появились новые эпизоды. По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2021 года чиновник получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию двух нежилых зданий.

В настоящее время чиновник находится в СИЗО. 17 сентября заканчивается срок его полномочий в качестве мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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