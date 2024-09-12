В Челябинске завершается формирование городской Думы

Челябинская городская Дума нового созыва соберется на первое заседание 24 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам выборов 31 из 37 мандатов получила «Единая Россия», 3 – «Справедливая Россия», по 1 – КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Сейчас партии завершают распределение мандатов. Так, КПРФ в городском парламенте будет представлять помощник депутата Госдумы, второй секретарь Челябинского обкома Александр Андреев.

От ЛДПР в Думу проходит руководитель областного Центра спортивной подготовки по боксу Антон Кудинов.

«Справедливую Россию» в городском парламенте будут представлять победившие в одномандатных округах депутат предыдущего созыва Александр Галкин и депутат Калининского райсовета Анна Мадаминова. Кто получит мандат по списку партии, эсеры пока не озвучили. Как и «Новые люди».

Команда списочников «Единой России» может выглядеть следующим образом:

«Предполагается, что депутатами станут замдиректора ООО ТД «Промышленная инвестиционная компания» Александр Спицын, директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова, замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко, помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Максим Зубков, участник СВО Илья Новосельцев, руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров, – пишет telegram-канал «Погоны и галстуки». – А депутату заксобрания области Сергею Буякову, которому прочат пост спикера думы, придется сначала сдать мандат областного парламента» .

Что касается одномандатных округов, то мандаты должны получить 23 представителя «партии власти»:

Калининский район – депутат Калининского райсовета Илья Исайчук, депутат гордумы предыдущего созыва Денис Лапотышкин, главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий;

Курчатовский район – участник СВО Артем Барбашин, топ-менеджер строительной компании «Легион» Сергей Григорьев, депутат Курчатовского райсовета Александр Исаев, замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода Игорь Латыпов;

Ленинский район – депутаты гордумы предыдущего созыва Иван Горнов, Михаил Гризодуб, Виталий Родионов и Олег Толмачев;

Металлургический район – депутат Металлургического райсовета Станислав Новичихин, глава благотворительного фонда «Мамины руки» Татьяна Соколова и председатель Металлургического райсовета Алексей Четвернин;

Советский район – участник СВО Сергей Бормотов, депутаты гордумы предыдущего созыва Александр Назаров и Виталий Рыльских;

Тракторозаводский район – депутаты гордумы предыдущего созыва Кирилл Ветхов и Виген Мхитарян, депутат Тракторозаводского райсовета Роман Муратчин, заместитель генерального директора по социальным вопросам ООО «Трест СКМ» Юрий Скалунов;

Центральный район – участник СВО Евгений Ботов и депутат гордумы предыдущего созыва Кирилл Матвеев.

Челябинск, Софья Артемьева

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