Назначен новый руководитель ГАИ Челябинска

Госавтоинспекцию Челябинска возглавил полицейский из Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отдела Госавтоинспеции УМВД по Челябинску, начальник городского полицейского управления Андрей Меньшенин представил личному составу ГАИ гарнизона Челябинска нового руководителя.

Госавтоинспекцию Челябинска возглавил майор полиции Радий Ганиев.

Радий Ганиев родился в 1989 году в южноуральском Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России. Начал службу в ОВД с должности следователя межмуниципального отдела «Троицкий» Челябинской области.

В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, в 2022 году был назначен командиром 2 батальона полка дорожно-патрульной службы.

Является участником боевых действий на Северном Кавказе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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