В Златоусте сошел с рельсов локомотив грузового состава

В Златоусте сошел с рельсов локомотив грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, инцидент произошел сегодня в 17 часов 7 минут по местному времени. Головная секция локомотива на стрелке слетела с пути и завалилась вправо. Вагоны устояли на рельсах.

По официальным данным, пострадавших нет. «Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», – добавили в ЮУЖД.

Причина схода пока не называется.

Златоуст, Софья Артемьева

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