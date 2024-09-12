В Златоусте сошел с рельсов локомотив грузового состава

В Златоусте сошел с рельсов локомотив грузового поезда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, инцидент произошел сегодня в 17 часов 7 минут по местному времени. Головная секция локомотива на стрелке слетела с пути и завалилась вправо. Вагоны устояли на рельсах.
По официальным данным, пострадавших нет. «Для устранения последствий происшествия направлен восстановительный поезд», – добавили в ЮУЖД.
Причина схода пока не называется.
Златоуст, Софья Артемьева
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