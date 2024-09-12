«Магнитка» второй раз подряд проигрывает «Нефтехимику»

Магнитогорский «Металлург» уступает в Нижнекамске местному «Нефтехимику» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорские хоккеисты приехали в Нижнекамск отыгрываться после домашнего поражения – 8 сентября «металлурги» уступили нижнекамцам на своей домашней арене со счетом 0:2.

И в первом периоде у «Металлурга» это неплохо получилось. В начале 5-й минуты встречи Игорь Гераськин замкнул розыгрыш Робина Пресса и Алексея Маклюкова – 1:0, «Магнитка» повела в счете.

На 15-й минуте Николай Майоров увеличил отрыв магнитогорцев – 2:0. И в атаке вновь принял участие Робин Пресс.

Но во втором игровом отрезке хозяева вернулись в игру. На 26-й минуте Илья Пастухов сокращает отставание – 1:2. А три с половиной минуты спустя Жоэ-Кристоф Муиссу сравнивает счет – 2:2. И в третьем периоде командам предстоит все начинать сначала.

В финальном отрезке ни одна из команд долгое время не могла добиться результата. Казалось, победителя придется выявлять в дополнительное время. Но за 23 секунды до финальной сирены Жан-Себастьен Ди ставит точку в противостоянии – 3:2, «Нефтехимик» не позволяет обладателям Кубка Гагарина за поражение трехдневной давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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