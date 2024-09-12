Какой пассаж: в центре Челябинска продают торговый центр

В Челябинске выставили на продажу «Покровский пассаж». Здание площадью почти 2 тысячи квадратных метров готовы отдать за 132 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Покровский пассаж» появился на Кировке в 2002 году (его построили владельцы одноименного магазина в Екатеринбурга) и сначала позиционировался как галерея брендовых бутиков. Потом помещения начали сдавать в аренду по частям, и там могли соседствовать отдел товаров премиум-класса со столовой эконом-сегмента. Кстати, столовую «Есть поесть» можно назвать одним из самых успешных арендаторов – она просуществовала несколько лет, пользуясь популярностью как у сотрудников многочисленных близ лежащих офисов, так и у гуляющих по Кировке. Но в какой-то момент у организации изменилась система управления и проект довольно быстро захирел.

Сейчас часть помещений пассажа пустует. Продавец считает, что в нем можно разместить «банк, магазин, ресторан, кафе, другие формы общественного питания, развлекательные заведения и медицинский центр».

Отметим, что в 2023 году «Покровский пассаж» уже пытались продать за те же 132 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Челябинск, Софья Артемьева

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