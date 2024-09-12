«Трактор» громит СКА в Санкт-Петербурге

Челябинский «Трактор» .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи «черно-белые» немногим уступали хозяевам. На 13 бросков СКА в створ ворот челябинцев гости ответили 10. Но на перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Во втором игровом отрезке лучшими игроками также стали вратари клубов. А на 37-й минуте челябинец Зак Фукале в прямом смысле слова спас гостей от пропущенной шайбы: потеряв в борьбе клюшку и оказавшись на льду, голкипер «черно-белых» в блестящем броске умудрился уже на линии ворот поймать в ловушку шайбу, брошенную питерцами, казалось, практически в пустые ворота.

С началом третьего периода команды продолжили обоюдные атаки, но шайба все не шла в ворота. А если все-таки достигала створа, там ее встречали вратари.

Наконец, на 48-й минуте встречи Виталий Кравцов от левого борта низом отправил шайбу к воротам питерцев, ее зацепил клюшкой защитник СКА, но отскочивший игровой снаряд подхватил Максим Шабанов – 1:0, «Трактор» открывает счет.

А через три с небольшим минуты уже Виталий Кравцов с подачи Максима Шабанова делает счет 2:0 в пользу челябинцев.

На 58-й минуте хозяева сняли голкипера с ворот в пользу шестого полевого игрока, и этим сумели воспользоваться «черно-белые». Владимир Ткачев и Максим Шабанов убежали воротам армейцев, и Шабанов с подачи Ткачева оформляет дубль – 3:0, блестящая победа челябинского клуба.

В субботу, 14 сентября, «Трактор» сыграет в гостях с ХК «Сочи».

Челябинск, Виктор Елисеев

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