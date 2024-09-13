13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2024, пятница

10:00 Челябинск – Видеопрогулка для дошкольников «Мой город – капелька России» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

10:00 Челябинск – Краеведческий час «Мой самый лучший город на земле» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

11:00, 14:00 Челябинск – Викторина «Что ты знаешь про Советский район?», (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

13:00 Челябинск – Краеведческое путешествие «Прогулка по Челябинску», обзор книг «Южноуральские писатели – детям» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)

13:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок, посвященный Дню рождения Челябинска, истории его становления от крепости до современного мегаполиса (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)

13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «Челябинск – моя лебединая песня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:30 Челябинск – Познавательная программа для школьников «Мой Челябинск» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

13:30 Челябинск – Выступление сводного хора ветеранов (площадь Дворца культуры «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Краеведческая программа «От крепости до мегаполиса» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Праздничная акция «Я люблю Челябинск» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Праздничная акция «Наш любимый город» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

18:00 Челябинск – Мастер-класс по технике китайской живописи «Гохуа» (центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:30 Челябинск – #РыжийФест: пролог (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)

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