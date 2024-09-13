Торговый дом ММК наращивает переработку и развивает клиентский и складской сервис

Торговый дом ММК развивает клиентский сервис и совершенствует подходы к хранению продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководитель управления филиальной складской сетью Торгового дома (ТД) ММК Лилия Антонова на международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок» в Костроме рассказала об эффективных инструментах взаимодействия с клиентами и успешно применяемых в компании решениях для хранения продукции и транспортной логистики.

Спикер отметила, что переработка металлопродукции и развитие складского сервиса – это одни из ключевых направлений ТД. За последнее время были введены в эксплуатацию новые металлоперерабатывающие мощности в Магнитогорске, Москве и Ростове-на-Дону. В их числе агрегат поперечной резки, станки размотки арматуры, станок по производству сварной сетки и просечно-вытяжной станок. Благодаря этому клиенты могут приобрести новые виды металлопереработки.

Доставка продукции – еще одна точка повышения клиентоориентированности. «Сейчас у нас реализуется проект «Перевалка», который повысил эффективность доставки за счет разницы между железнодорожным тарифом и стоимостью автодоставки, – отметила Лилия Антонова. – Это дает дополнительный эффект вследствие отказа от услуг хранения. Речь идет как о транспортировке на склад в регионе, так и непосредственно до покупателя. За 2023 год в рамках проекта перевезено 53 тысячи тонн с эффектом в 30 миллионов рублей».

Тендеры по стоимости междугородних перевозок проводятся с помощью российского цифрового сервиса ATRUCKS. Выбор наиболее оптимального предложения позволяет сокращать логистический бюджет и время доставки продукции до потребителя.

По словам Лилии Антоновой, цифровизации бизнеса уделяется особое внимание. Например, для повышения эффективности складирования ММК внедряет систему «Умный склад». Она позволяет вести учет и анализ запасов в режиме реального времени, реализовывать систему адресного хранения, контролировать и мониторить поступающий и отгружаемый металлопрокат, оптимизировать бизнес-процессы и ускорять документооборот. Сейчас Торговый дом выбирает разработчика системы интегрированного планирования потребности закупки металлопроката и управления цепочками поставок. Реализация этого проекта повысит точность, скорость и прозрачность планирования.

Активно развивается и корпоративный маркетплейс ММК, запущенный на отечественной платформе «Битрикс: Управление сайтом». Функционал онлайн-платформы постоянно расширяется: запущено и успешно работает первое в отрасли мобильное приложение и оплата через Систему быстрых платежей, осуществлена интеграция с ЭТП Газпромбанка. К услугам клиентов такие финансовые онлайн-инструменты, как кредитование и банковские гарантии.

Объем продаж Торгового дома ММК по итогам 2023 года через маркетплейс ММК превысил продажи 2022 года в 2,6 раза и составил 80 тысяч тонн. Было отгружено более 6000 заказов, с выручкой 6,4 миллиарда рублей. А за 7 месяцев 2024 года было отгружено 3895 заказов с выручкой 5,3 миллиарда рублей. Ежедневно онлайн-платформу посещают около тысячи пользователей.

Среди других новаций Лилия Антонова выделила реализацию продукции на Ozon, через который за 7 месяцев 2024 года было реализовано 18,83 тонн метизной продукции по выгодной для клиента цене. Продолжается развитие розничных продаж: за 8 месяцев 2024 года более чем в два раза превышен уровень 2023 года.

Торговый дом ММК – уполномоченный представитель Магнитогорского металлургического комбината, реализующий металлопродукцию Группы ММК с 36 складских площадок в российских регионах. В 2024 году компания вышла на рекордный для себя объем продаж в 1,5 миллиона тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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