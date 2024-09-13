На Южный Урал завезли больше 30 тонн фруктов, зараженных карантинным вредителем

Больше 30 тонн импортных фруктов, привезенных в Челябинскую области, оказались заражены калифорнийской щитовкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росельхознадзора, всего с 1 по 10 сентября специалист ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 427 партий импортной растительной продукции общей массой 7,25 тысячи тонн, поступающей на территорию Челябинской области.

Из Узбекистана были ввезены виноград, груши, айва, инжир, хурма, лимоны, лаймы, яблоки, сливы, плоды граната, перец, сухофрукты и маш (разновидность бобовых), из Китая – цветы, мандарины, помело, плоды граната и орех макадамия, из Грузии – лавровый лист.

Кроме того, при ввозе из стран Таможенного союза – Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана – проконтролирована 341 партия подконтрольных грузов массой 5,6 тысячи тонн плодоовощной продукции и 683 тысячи срезов цветов.

При проведении контроля в отношении ввозимой импортной продукции установлено 4 нарушения.

Так, 3 партии перца общим весом 52 тонны возвращены на территорию Казахстана из-за нарушения карантинных фитосанитарных требований: 34 тонны сладкого перца ввозились навалом без маркировки, 18 тонн овощей пытались ввезти через пункт пропуска, отличный от указанного в фитосанитарном сертификате, сопровождающем груз.

Кроме того, пресечена попытка ввоза на территорию страны 1 партии сливы из Узбекистана без документов и 1 партии персиков, фактический вес которой превышал указанный в документах на 22% (законодательством допустимо превышение на 10%).

Вся ввозимая с нарушением продукция не допущена к ввозу. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

Помимо этого, в 30,3 тонны импортной продукции (груши, нектарины, сливы, яблоки) выявлено 14 случаев заражения калифорнийской щитовкой. Выявление вредителей подтвердили специалисты Челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Продукция, зараженная калифорнийской щитовкой, разрешена к ввозу и допущена к реализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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