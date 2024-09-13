В южноуральском муниципалитете организовали детскую площадку подальше от детей

В деревне Малково Чебаркульского района сделали детскую и спортивную площадку. Жители подарок не оценили.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском отделении Общероссийского народного фронта, в чистом поле красуются две качели, горка и что-то вроде спортивной стенки. «Лучшего места для «детской площадки», кроме перепаханного поля, не нашлось, – отмечают общественники. – Из деревенских сюда никто не ходит. Сложно добраться (особенно зимой, когда снега по пояс), да и делать тут нечего».

Представители ОНФ обратились к администрации Чебаркульского района с просьбой объяснить, зачем детям качели «за околицей».

Чебаркуль, Ольга Арсентьева

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