Южноуральцы отсудили у МВД полмиллиона рублей за сорванный из-за ошибки в паспорте отдых

Суд обязал МВД возместить семье из Челябинской области затраты на несостоявшуюся поездку в Таиланд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Озерского городского суда, жительница ЗАТО обратилась с иском к МВД после того, как из-за ошибки в загранпаспорте семья отказалась от новогодних каникул у моря.

По словам женщины, 3 января текущего года они должны были отправиться из Екатеринбурга на отдых в Таиланд. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту «Кольцово» у нее и ее сына изъяли документы, так как в паспортах были обнаружены ошибки. В результате туристическая поездка к теплому морю, где семейство должно было провести полторы недели, не состоялась.

В суде представители УМВД по ЗАТО Озерск своей вины не признали, заявив, что при получении заграничных паспортов ни она, ни ее сын-подросток об ошибках не заявили. Между тем, ошибку, допущенную в отчестве озерчанки, она вполне могла заметить. А ошибка в буквенно-цифренном коде, который формируется специальным программным обеспечением автоматически, была допущена в связи со сбоем программы.

Также полицейские отметили, что женщина могла потребовать возврата потраченных на путевки денег у туроператора, отказавшись «от исполнения договора реализации туристического продукта до его реализации». Или хотя бы уехать позднее, после переоформления паспорта, и воспользоваться оставшимися днями от не состоявшейся поездки. К тому же супруг озерчанки мог спокойно уехать в Таиланд, так как к его загранпаспорту претензий не было.

Но судья счел аргументы представителей УМВД недостаточными. «Ответственность за правильное указание данных при заполнении заявления и в выдаваемом документе лежит не только на лице, заполняющим заявление, но и указанные данные должны быть проверены компетентным сотрудником при выдаче паспорта. Отсутствие контроля со стороны сотрудников полиции в правильности указания данных в выдаваемом паспорте может привести к умышленному искажению сведений о личности лица, которому выдается паспорт, и, как следствие, невозможности идентификации личности лица, покидающего пределы РФ», – отметили в пресс-службе судебной инстанции.

Не принял суд в качестве основания отказа в удовлетворении иска и доводы о том, что препятствий продолжить поездку у супруга женщины не было. «Целью поездки являлся совместный семейный отдых родителей с несовершеннолетним ребенком в период его зимних каникул, – констатировали в суде. – При невозможности отдыха ребенка и матери, смысл поездки одного из членов семьи не соответствовал интересам семьи и целям отдыха».

В итоге с министерства внутренних дел России взыскано в счет возмещения ущерба более 465 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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