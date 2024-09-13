Глава СКР потребовал ответа от подчиненных после смягчения наказания мигранту, изнасиловавшему несовершеннолетнюю в Магнитогорске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета о результатах расследования уголовного дела об изнасиловании 16-летней жительницы Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на возмущение, с которым встретили смягчающий приговор иностранцу, изнасиловавшему девушку-подростка.

Напомним, преступление произошло в 2023 году в Магнитогорске. Иностранец, приехавший в Россию из Средней Азии и работавший в такси, подвозил 16-летнюю девушку ночью к ней домой. Водитель настойчиво намекал на близость, когда же та отказалась, отвез к себе в квартиру и изнасиловал.

В мае текущего года мигранта признали виновным и приговорили к 8 годам колонии строго режима. Однако вчера, 12 сентября, Челябинский областной суд переквалифицировал действия приезжего на более мягкую статью – с изнасилования несовершеннолетней на изнасилование «с использованием беспомощного состояния потерпевшей». И существенно смягчил приговор, приговорив иностранца к 3,5 годам колонии общего режима.

Новый приговор вызвал возмущение южноуральцев. Теперь глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления ведомства Алексея Колбасина доложить о результатах расследования уголовного дела, а также объяснить, почему в итоге суд вынес виновному столь мягкий приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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