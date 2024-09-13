Суд запретил 17-летней уралочке, избившей подругу, выходить из дома после 22:00

В Южноуральске несовершеннолетней ограничили досуг за избиение подруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Южноуральский городской суд признал 17-летнюю девушку виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В октябре 2023 года уралочка подралась с подругой из-за мальчика. Ревнивая девица схватила соперницу за волосы и стала избивать руками и ногами. В результате девушка получила тупую травму головы и сотрясение головного мозга, что квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд с учетом несовершеннолетнего возраста подсудимой назначил ей принудительные меры воспитательного воздействия: девушке на 3 месяца запретили посещать мероприятия, связанные с употреблением спиртного и курением. Кроме того, она не имеет права в течение этого срока находиться вне дома после 22 часов до 6 часов следующего дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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