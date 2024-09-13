Южноуралец, отбиравший деньги у маленьких детей, попытался выйти на свободу

Житель Увельского района, нападавший на детей, потребовал признать его невиновным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел апелляцию жителя Увельского района, совершавшего нападения на детей.

Приговором Увельского районного суда от 17 мая текущего года южноуральца признали виновным в грабеже и разбое и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в июле 2023 года мужчина подошел к четырем детям в возрасте от 5 до 8 лет, играющим на детской площадке у дома в поселке Увельский, и, показав предмет, похожий на нож, потребовал отдать ему деньги, пригрозив убийством.

Спустя два дня тот же мужчина напал на другую детскую компанию, пришедшую к продуктовому магазину за сладостями. У одной из девочек он отобрал зажатые ею в ладони 30 рублей, у другой выхватил из руки купюру 50 рублей. С похищенными деньгами скрылся.

В апелляционной инстанции южноуралец потребовал отменить обвинительный приговор, заявив, что его оговорили, а доказательства противоречивы.

Однако апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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