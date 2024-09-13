Челябинца, несколько месяцев прожившего с трупом убитой им сожительницы, потребовали приговорить к 12 годам колонии

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы для жителя Челябинска, совершившего убийство сожительницы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Калининском районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, преступление произошло между январем и мартом 2024 года. Мужчина поругался со своей 24-летней сожительницей. В пылу ссоры он набросился на женщину. Сначала душил ее, а затем нанес не менее 10 ударов ножом в шею, от которых челябинка скончалась.
После произошедшего горожанин перетащил труп в комнату, и продолжил жить как ни в чем не бывало. Пока в марте текущего года хозяйка квартиры, приехавшая за квартплатой, не обнаружила разлагающееся тело.
Все это время мужчина, используя телефон и страницу сожительницы в социальных сетях, от ее имени общался с друзьями и матерью женщины.
️Государственный обвинитель в прениях потребовал приговорить челябинца к 12 годам колонии строгого режима. А также полностью удовлетворить заявленный матерью убитой гражданский иск на сумму свыше 7,5 миллионов рублей.
Последнее слово подсудимого и вынесение приговора назначены на 7 октября текущего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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