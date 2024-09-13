Семь автобусных маршрутов изменили трассу в Челябинске

Автобусы №№ 19, 35, 42, 43, 47, 71, 172 изменили трассу движения в Металлургическом районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на улице 50-летия ВЛКСМ.
С 13 сентября до окончания работ автобусы направлены в объезд:
№№ 19, 35, 47, 172 – Черкасская – дублер 50-летия ВЛКСМ – 50-летия ВЛКСМ;
№№ 42, 43 – Черкасская – кольцо «Поселок Першино» – дублер 50-летия ВЛКСМ – 50-летия ВЛКСМ;
№71 – Черкасская – Шоссе Металлургов – ЧМК.
Челябинцев просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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