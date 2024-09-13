31 человек погибли и больше 350 пострадали в ДТП с участием бесправников на Южном Урале

Госавтоинспекция обеспокоена аварийностью на дорогах в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, 157 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования, зарегистрировано с начала текущего года на территории региона. В таких ДТП 24 человека погибли и 202 получили травмы.

Также в области зарегистрировано 256 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, в которых 31 человек погибли и 326 получили ранения.

«Ситуация тревожная!" – признают представители ведомства.

В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут на территории Челябинской области ряд профилактических и рейдовых мероприятий.

«В пятницу, субботу и воскресенье полицейские будут выявлять и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также проводить работу, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», – рассказали в пресс-службе региональной ГАИ.

Рейдовые мероприятия по выявлению и исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, пройдут совместно с министерством здравоохранения региона. На дороги области выйдет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, экипажи ДПС будут приближены к местам массового отдыха граждан, увеселительным заведениям и местам реализации алкогольной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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