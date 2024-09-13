В Челябинске депутат регионального парламента сдал мандат ради гордумы

Заксобрание Челябинской области приняло отставку Сергея Буякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты законодательного собрания Челябинской области прекратили полномочия своего коллеги Сергея Буякова с 13 сентября. Постановление об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Напомним, Сергей Буяков был в списке партии «Единая Россия» на прошедших в минувшие выходные выборах в Челябинскую городскую думу. По итогам голосования по партспискам «партия власти» получила 8 мандатов в муниципальном парламенте, что обеспечивает Буякову место в гордуме.

После подведения итогов избирательной компании Сергей Буяков подал заявление о сложении полномочий депутата регионального парламента.

Именно его называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Челябинской областной думы.

Сергею Буякову исполняется в этом году 49 лет. В 1997 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2010 году стал депутатом законодательного собрания региона от партии ЛДПР. Однако перед выборами в действующий состав регионального парламента покинул ряды либерал-демократов, перейдя в «Единую Россию».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube