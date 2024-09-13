Пять челябинских трамваев изменят схему движения на выходные

Пять челябинских трамваев изменят схему движения в ближайшие выходные. Речь идет о маршрутах №14, 15, 16, 20, 22.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 23 часов 13 сентября до 5 часов утра 15 сентября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перекрестке проспекта Победы и Чайковского подрядчик по гарантии восстановит переезд через трамвайные пути.
Движение автомобилей по Чайковского через проспект Победы будет закрыто.
Трамваи будут ходить:
№14 и №20 Першино – ЧЭМК.
№15 Першино – Горького – ЧТЗ.
№16 Автовокзал – Труда – ЧТЗ.
№22 Чистопольская – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Чистопольская.
Челябинск, Павел Зварзин
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