Пять челябинских трамваев изменят схему движения на выходные

Пять челябинских трамваев изменят схему движения в ближайшие выходные. Речь идет о маршрутах №14, 15, 16, 20, 22.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 23 часов 13 сентября до 5 часов утра 15 сентября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. На перекрестке проспекта Победы и Чайковского подрядчик по гарантии восстановит переезд через трамвайные пути.

Движение автомобилей по Чайковского через проспект Победы будет закрыто.

Трамваи будут ходить:

№14 и №20 Першино – ЧЭМК.

№15 Першино – Горького – ЧТЗ.

№16 Автовокзал – Труда – ЧТЗ.

№22 Чистопольская – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Чистопольская.

Челябинск, Павел Зварзин

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