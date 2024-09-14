14 – 16 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

14.09.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Большая познавательно-состязательная городская игра с элементами краеведения «Бегущий город» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба «Литературная мастерская» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал периодики)
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11:30 Челябинск – Курс «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 – 20:00 Челябинск – Гаражная распродажа издательства МИФ (Larisa Depershmidt art gallery, ул. Свободы, 74; Арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Лесопарковая 5к2, напротив бассейна ЮУрГУ)
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12:00 Челябинск – Арт-встреча «Лоскутное одеяло» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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13:00 Челябинск – День рождения зоопарка (Зоопарк, ул. Труда, 191)
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13:00 Челябинск – Встреча, приуроченная к 15-летию Всероссийского литературного журнала «Графоман» (совместно с Челябинским отделением Союза писателей России) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе «Без хеппи-энда. Еще раз о пушкинских сказках» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Встреча для поклонников аниме, посвященная работе Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Интерактивная программа «Любимый город» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Курс «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
15.09.2024, воскресенье
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Дары осени»: лепим из пластилина (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 – 20:00 Челябинск – Гаражная распродажа издательства МИФ (Larisa Depershmidt art gallery, ул. Свободы, 74; Арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Лесопарковая 5к2, напротив бассейна ЮУрГУ)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по русскому языку. Спикер – учитель русского языка и литературы Демьян Дядык (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, молодёжный отдел, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Краеведческие зарисовки «День рождения города Челябинска» для взрослой аудитории (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Лекторий «(Не)понятное искусство»: «Илья Репин. Поэт беспощадного реализма» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Встреча для начинающих в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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13:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Символ города Че» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (Библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Клуб вязания «Свяжи себя с книгой»: «Ирландское кружево» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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16:00 Челябинск – Игра «КвизМафия 2.0» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Закрытие Большого молодёжного фестиваля «Друг с Юга Урала» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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