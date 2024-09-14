Уральцев призываю как следует позагорать

Уральцев призывают не упустить возможность и как следует позагорать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регион находится в зоне высокого давления. И антициклон, принесший по-настоящему летнюю погоду, задержится еще на несколько дней. В Челябинске в эти выходные воздух прогревается до +22 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это на 5-7 градусов выше температурной нормы сентября.

Летнее тепло фиксируется на всей территории региона. На следующей неделе немного похолодает, но все равно будет солнечно и сухо. Поэтому Вильфанд призывает не терять времени даром и набираться витамина D естественным путем. По его словам, осеннее солнце, как и солнце начала весны, не несет угрозы для человеческой кожи. Поэтому загорать полезно именно весной и осенью.

Однако любители проводить время на свежем воздухе не должны расслабляться и на случай вечерних прогулок брать одежду потеплее: после заката температура воздуха начинает резко снижаться, а в ближайшие ночи столбики термометров на Урале могут опускаться до нуля.

Челябинск, Павел Зварзин

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