«Трактор» без труда разобрался с ХК «Сочи»

Челябинский «Трактор» в гостях одержал победу над ХК «Сочи» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после победы над питерским СКА встреча с одним из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги не вызвала затруднений у челябинцев.

Гости не слишком торопились и открыли счет лишь на исходе первого периода. На 20-й минуте матча Максим Шабанов с подачи Сергея Телегина распаковывает ворота сочинцев – 1:0.

Все следующие шайбы «черно-белые» забросили в неравных составах. На 28-й минуте встречи челябинцы реализуют численное преимущество: Григорий Дронов, получив шайбу от Сергея Телегина, увеличивает преимущество гостей – 2:0.

На 45-й минуте, играя в меньшинстве, Михаил Котляревский в одиночку убегает в контратаку и утраивает отрыв – 3:0.

Игроки ХК «Сочи» не сдаются, и на 55-й минуте Михал Кшиштоф сокращает отставание – 1:3.

Но гостей это не останавливает. И на 57-й минуте встречи Чарльз Робинсон ставит победную точку – 4:1, уверенная победа «Трактора». Отметим, что две шайбы из четырех челябинцы забрасывают, будучи в меньшинстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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