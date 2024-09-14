Магнитогорский «Металлург» терпит очередное поражение

Магнитогорский «Металлург» в Казани уступил «Ак Барсу» – 0:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обладатели Кубка Гагарина, по-прежнему, не могут обрести свою игру. На сей раз магнитогорцам не повезло в Казани.

«Ак-Барс», испытывавший в прошлом сезоне серьезные проблему, сегодня сумел собраться и не оставил «Магнитке» ни единого шанса.

На 15-й минуте встречи счет открыл Альберт Яруллин – воспитанник казанской школы хоккея, вернувшийся в «Ак-Барс» только в нынешнем году, три предыдущих сезона отыграв за челябинский «Трактор».

После этого весь матч прошел в безуспешных попытках «металлургов» сравнять счет.

Под конец матча голкипер «Магнитки» покинул створ ворот, уступив место шестому полевому игроку. Но воспользовались этим хозяева. На последней минуте встречи форвард магнитогорцев Никита Михайлис теряет шайбу в своей зоне, и Артем Галимов устанавливает окончательный счет – 2:0, «Металлург» терпит очередное поражение.

В пяти прошедших матчах сезона «Магнитка» одержала лишь одну победу, и ту в овертайме. Остальные четыре игры проиграла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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