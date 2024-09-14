Южноуралец может получить в Греции сотни лет тюрьмы

Жителю Челябинской области грозят несколько сотен лет заключения за перевозку нелегальных мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 37-летнего южноуральца задержали еще 11 июня в районе греческого острова Родос. Он находился в составе экипажа яхты, перевозившей нелегальных мигрантов. С тех пор он находится в афинском СИЗО.

Жена задержанного утверждает, что в начале лета ее супруг, работавший экскаваторщиком, вместе с другом уехал отдыхать в Турцию. До 10 июня он регулярно выходил на связь, и рассказывал жене, как купается в море. Турецкой рабочей визы у него не было – в страну он въехал, как турист.

«За последние годы в Греции были зафиксированы десятки случаев, когда россиян арестовывали за перевозку нелегальных мигрантов и назначали им огромные сроки наказания», – пишет RT со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова. По его словам, все подобные ситуации развиваются по одной схеме: людям предлагают работу на яхте за приличные деньги – до 2 тысяч евро в месяц, при этом работодатель обещает оплатить перелет и проживание на базе, где проходит обучение (как правило, в Турции или Черногории).

Претендентам говорят, что они будут перевозить туристов, опыт никакой не требуется. Мельников считает, что южноуральца ввели в заблуждение и воспользовались уязвимым положением:

«Возникала ситуация долговой кабалы, специально созданная его работодателем для предотвращения отказа от работы (расходы на проезд, временное проживание и специальное обучение оплачивались работодателем): в случае отказа ему угрожали опасными последствиями», – отмечается в обращении Мельникова главе МИД РФ Сергею Лаврову, отправленном еще в июле.

Вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом заявляет, что схема с вербовкой иностранцевдля нелегальной перевозки мигрантов снова становится популярной в Турции и Черногории: соответствующие объявления появляются в различных группах в соцсетях.

«Это транснациональная мафия очень серьезная, с оборотами во много миллиардов долларов ежегодно, которая организует канал нелегальной миграции из стран Африки и Персидского залива, условно, в Европу, – цитирует Мельникова RT. – За каждого перевезенного «туриста» они получают от 7 тыс до 20 тыс евро. А вы представьте: на каждой такой лодочке может находиться до 20 человек».

Мельников добавляет, что у координационного центра нет связи с южноуральцем, находящимся в СИЗО Афин.

В свою очередь, в консульстве РФ в Греции сообщают, что сам житель Челябинска к ним за помощью до сих пор не обратился. Но ему, как гражданину РФ, готовы оказывать содействие, в том числе с поиском адвоката.

В дипмиссии отмечают, что в Греции нелегальная перевозка мигрантов считается особо тяжким преступлением и карается длительным сроком заключения. Например, в 2020 году двух российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы, еще двух россиян отправили в тюрьму на 300 лет каждого.

Челябинск, Софья Артемьева

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