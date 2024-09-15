В Челябинске задержали лже-газовика, обманывавшего пенсионеров

В Челябинске задержали лже-газовика, обворовывавшего пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, 40-летний мужчина приходил в квартиры пожилых людей под предлогом того, что ему надо проверить исправность газовых плит.

Попав в помещение, он давал хозяевам в руки пауэрбанк, просил пройти на кухню и считать до определенного числа. Но пред этим просил снять золотые украшения, чтобы потерпевших не ударило током. Пока пенсионеры были на кухне, он забирал ювелирные изделия и деньги т исчезал.

Задержанному вменяются 6 эпизодов краж в разных районах Челябинска. Сумма ущерба – около 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, мужчина водворен в ИВС.

Челябинск, Павел Зварзин

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