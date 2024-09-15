Южноуральский пенсионер отдал мошенникам 10 млн рублей

Пожилой житель Миасса отдал мошенникам 10 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, с 72-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности учреждения, в котором работает мужчина, и заявил, что произошла утечка данных.

Далее использовалась старая схема: пенсионеру предложили помочь спасти накопления – перевести все деньги на «безопасный счет», что тот и сделал.

Полиция призывает южноуральцев не совершать никаких денежных переводов по инструкциям неизвестных. Не вступать в переписку и прерывать телефонный разговор с собеседником, который вынуждает оформить кредит и отправить деньги на «безопасный» счет.

По всем вопросам, связанным с состоянием счета, можно обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Челябинск, Павел Зварзин

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