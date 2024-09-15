Юный южноуралец покалечился на скейт-площадке

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании малолетнего на скейт-площадке в Сатке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Информационный центр СК России поступило обращение от жительницы Челябинской области: ее десятилетний сын находился на скейт-площадке по улице 50 лет Октября в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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