Юный южноуралец покалечился на скейт-площадке

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании малолетнего на скейт-площадке в Сатке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Информационный центр СК России поступило обращение от жительницы Челябинской области: ее десятилетний сын находился на скейт-площадке по улице 50 лет Октября в Сатке. Конструкция одного из элементов площадки обрушилась, в результате чего мальчик упал и получил травму ноги. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.
Челябинск, Павел Зварзин
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