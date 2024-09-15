Европа уходит под воду, есть погибшие

Восточную и Центральную Европу накрыл шторм «Борис»: третий день в Австрии, Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии бушует сильный ветер и идут проливные дожди. Это вызвало резкий подъем уровня водоемов и наводнение – по оценке специалистов, сильнейшее за последние 30 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день жертвами стихии числятся 6 человек – по одному в Австрии и Польше, четверо – в Румынии. Минимум четверо жителей Чехии числятся пропавшим без вести.

Территория вокруг столицы Австрии Вены объявлена зоной бедствия. В других районах страны, а также в ряде территорий Германии, Польши, Словакии и большей части Чехии действует экстремальный уровень предупреждения.

В последней 260 тысяч домохозяйств остались без электричества, закрыто 40 железнодорожных линий. В северной и северо-восточной частях Чехии объявлена эвакуация населения. В Праге возведены заграждения от наводнений.

В столице Словакии Братиславе вышел из берегов Дунай, затоплено несколько районов. Среди прочего под водой оказался зоопарк. Городские власти ожидают, что уровень воды в Дунае продолжит повышаться и в понедельник, 16 сентября.

Мэр венгерской столицы Гергей Карчонь заявил, что на Будапешт надвигается одно из самых крупных наводнений за последние годы: Дунай может подняться более чем 8,5 метров.

В Германии ожидают, что волна паводка в ближайшие дни начнется на Одере и Эльбе. При этом уровень воды в последней уже поднялся на 4 метра. В стране объявлен первый уровень опасности.

Местные СМИ сообщают, что наводнение уже началось в Баварии, а на больших высотах Баварских Альп существует опасность схода лавин.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди в ближайшие сутки не прекратятся.

Москва, Анастасия Палей

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