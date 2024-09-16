В Миассе на остановке сгорел пассажирский автобус

В Миассе сгорел пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 7 часов утра на остановке общественного транспорта на улице Зеленой.

«По предварительным данным, причиной ЧП послужило короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, – сообщили в региональном главке МЧС. – На месте работают специалисты отделения дознания по пожарам».

Пострадавших нет. Автобус, следовавший по маршруту №31, выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Челябинск, Павел Зварзин

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