В Миассе на остановке сгорел пассажирский автобус

В Миассе сгорел пассажирский автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 7 часов утра на остановке общественного транспорта на улице Зеленой.
«По предварительным данным, причиной ЧП послужило короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, – сообщили в региональном главке МЧС. – На месте работают специалисты отделения дознания по пожарам».
Пострадавших нет. Автобус, следовавший по маршруту №31, выгорел полностью и восстановлению не подлежит.
Челябинск, Павел Зварзин
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